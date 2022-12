Gli incivili tornano a prendere di mira Matierno: Salerno Pulita interviene su impulso del Centro per la Legalità

Tornano a imbrattare l'ambiente, ignoti che prendono di mira Matierno, esattamente via Mondio, per scaricare, di notte, rifiuti di ogni genere, senza nessuno scrupolo. A pochi passi dal nuovo murales realizzato dal Centro per la Legalità di Salerno, in collaborazione con l'istituto comprensivo San Tommaso d'Aquino, con il patrocinio delle Politiche Sociali del Comune, era stata creata una nuova microdiscarica. Notando lo scempio, i volontari della cooperativa sociale Galahad che, domani, a partire dalle 15.30, daranno vita al Magico Natale di Matierno, hanno dunque segnalato i rifiuti in strada a Salerno Pulita che, prontamente, questa mattina, ha rimosso il materiale depositato in maniera incontrollata dai vandali.

Il ringraziamento e l'invito

"Ringraziamo Salerno Pulita per l'attenzione e auspichiamo che gli incivili siano individuati e sanzionati - ha commentato la presidente della cooperativa sociale Galahad, la giornalista Marilia Parente - Invitiamo tutta la comunità a prender parte all'iniziativa prevista per il 21 dicembre, alle 15.30, al Centro per la Legalità che inizierà con la caccia la tesoro natalizia, proseguendo presso l'oratorio di Nostra Signora di Lourdes con il buffet dei dolci di Romolo, il video dei bambini e la presentazione della raccolta di giocattoli promossa dai fratelli Mansi delle omonime pizzerie salernitane, per culminare, alle ore 17, con la presentazione del murales presso la scuola San Tommaso d'Aquino, alla presenza delle istituzioni".