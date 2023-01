"La nostra pesca è Mediterranea": rinviato l'evento organizzato da Flotta Blu

Flotta Blu e "La nostra pesca è Mediterranea": è stato annullato l'evento di presentazione di domani alla Fondazione Ebris. “Purtroppo – fanno sapere gli organizzatori - una serie di imprevedibili accadimenti costringono ad annullare l'evento di presentazione fissato per domani (lunedì 16 gennaio, alle ore 17) presso la Fondazione Ebris in via De Renzi a Salerno: alcuni relatori del convegno non potranno infatti essere presenti.

L'avviso

Giorni e giorni di lavoro, gli ultimi poi trascorsi in modo frenetico, dedicati ininterrottamente all'allestimento della location scelta da "Flotta Blu" per il lancio dell'iniziativa, spesi nella cura dei minimi particolari per presentare al meglio la manifestazione che si snoderà nel corso dei mesi per valorizzare il progetto "La nostra pesca è Mediterranea. Tutto rinviato, dunque, a data da destinarsi. "Ringraziando per l'interesse fin qui dimostrato e scusandoci per il breve preavviso, Flotta Blu nei prossimi giorni comunicherà il calendario e la sede delle iniziative” conclude l'avviso degli organizzatori.