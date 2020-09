Tutti pazzi per la cucina giapponese: a Salerno è "japan invasion"

Sono arrivati solo da qualche anno nella nostra città, ma hanno da subito conquistato il cuore e la pancia dei salernitani: sono i ristoranti giapponesi, oramai sempre più presenti in ogni zona di Salerno. In origine, i primi due ristoranti della japan invasion salernitana, sono stati Maneki Neko (oggi chiuso) e Kikko di via Calò, ma nel giro di pochi anni, nel solo capoluogo, se ne contano più di 10, mentre altri due sono in via di apertura nel centro cittadino.

La cucina giapponese

La cucina giapponese ha conquistato, quindi, i palati di tanti salernitani che, attratti dall'esotico, hanno dato una possibilità a questa cucina così distante dalla nostra tradizione (con alcune eccezioni) e ne sono rimasti estasiati. La cucina giapponese, infatti, non è solo sushi e sashimi, esistono tante pietanze, anche molto diverse tra loro, che possono soddisfare tutti i buongustai. Dalla tempura al riso, passando per i ramen, i soba, la carne ed i dolci, quella giapponese è una cucina molto varia ed adatta a tutti i gusti.

I ristoranti giapponesi a Salerno

I ristoranti giapponesi sono presenti, praticamente, in tutta la città. Eccone un elenco:

Himiko express - via Roma

- via Roma Ingordo Sushi - via Roma

- via Roma Me Geisha - via Roma

- via Roma Banzai - corso Vittorio Emanuele

- corso Vittorio Emanuele Kikko Sushi - via Tenente Colonnello Calò (presente anche nel centro commerciale Le Cotoniere )

- via Tenente Colonnello Calò (presente anche nel centro commerciale ) Misaki - via Gramsci (lungoirno)

- via Gramsci (lungoirno) La Nuova Muraglia - via Abella Salernitana (cucina giapponese e cinese)

- via Abella Salernitana (cucina giapponese e cinese) La Grande Muraglia - lungomare Colombo (cucina giapponese e cinese)

- lungomare Colombo (cucina giapponese e cinese) Su - via Loria (cucina giapponese e cinese)

- via Loria (cucina giapponese e cinese) Origami - via Bandiera (complesso The Space Cinema)

Ne stanno aprendo, poi, altri due: uno in piazza Portanova dal nome Do You Know Samurai? ed un altro in via lungomare Trieste, dal nome Japanese Experience.