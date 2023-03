Cultura e gastronomia: grande successo per "Il risveglio delle mani"

Grande successo per Il Risveglio delle Mani, la manifestazione promossa ed organizzata dalla CLAAI di Salerno, in collaborazione con la Camera di Commercio e patrocinata dal Comune. L'iniziativa, che si è svolta venerdì 24 e sabato 25 marzo presso gli spazi di Villa Carrara a Salerno, ha visto l'esposizione una mostra fotografica dedicata alla gestualità della panificazione e di altre arti manuali a cura dei fotografi Pio Peruzzini e Cristina Santonicola ed una serie di appuntamenti dedicati in particolare, alla panificazione.

Gli appuntamenti

L'iniziativa, ideata dall’attrice e regista Brunella Caputo, ha messo insieme artigianato e cultura, in un percorso dedicato all’arte del pane, un mestiere antico e ricco di fascino, raccontato attraverso le sue origini, le sue storie e le sue leggende.

Il venerdì c'è stata la presentazione del suo ultimo libro edito da Mondadori “Pizza per tutti”. In seguito il maestro panificatore Fulvio Marino, star del programma “È sempre mezzogiorno” su RAI Uno e protagonista di “Bake Off” su Real Time, mugnaio di terza generazione, ha dialogato con Sabrina Prisco.

Il sabato, invece, c'è stata l’apertura delle visite alla mostra fotografica accompagnata da una performance teatrale a cura della Compagnia del Giullare. Nel pomeriggio c'è stato spazio anche per il sociale grazie ad una dimostrazione dell’impasto del pane a cura de Il Forno di Vincenzo, un forno sociale di comunità, sperimentazione sociale nata ad Eboli che ha per protagonista un giovane con disabilità, che sa sfornare pane un pane buono, sano, etico e ricco di significato.

L'evento si è chiuso con la performance teatrale, in forma di reading, “Essenza di pane” a cura della Compagnia del Giullare con Brunella Caputo e Davide Curzio.

Il commento

Soddisfatta dell'iniziativa Brunella Caputo che ha commentato: "È difficile trovare la parole o scegliere le foto per raccontare nel dettaglio tutte le emozioni lasciate da “Il Risveglio delle mani”. Non ci aspettavamo tante persone, tra la mostra e gli incontri in sala. Villa Carrara si è mostrata in tutto il suo splendore, e i dubbi che avevo nella scelta del luogo sono…svaniti, sostituiti dai sorrisi e dalle strette di mano del numerosissimo pubblico" ha concluso.