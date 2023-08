Ritorna l'edizione 2023 del premio Arte in movimento

Il giorno 21 agosto 2023 alle ore 21 si terrà nella splendida cornice della Villa Comunale di Vietri Sul Mare, la nona edizione del Premio Arte in Movimento.

Le Associazioni Saranno Vietresi e Asd Balance (nelle persone di Guido Mastroianni, Alessia Scermino, Ciro e Alfredo Marraffa, Serena D’amore) con il Patrocinio e il supporto del Comune di Vietri Sul Mare e incastonato nel cartellone estivo di Vietri Cultura, hanno istituito questo premio al fine di celebrare l’Arte e la Cultura Campana, trasformando l’evento importante in una vera e propria Festa della Cultura che celebra non solo il Teatro, la Musica, la Danza, il Cinema, la Televisione e la Letteratura ma che tiene conto anche delle nuove forme di comunicazione (i social network ed i blog) e le diverse contaminazioni artistiche.



La bellissima ex Miss Italia Manila Nazzaro, showgirl e conduttrice TV, sarà la madrina della serata, mentre Mariano Bruno, comico di spicco della trasmissione “Made in Sud”, divertirà il pubblico con i suoi irresistibili personaggi. Si alterneranno sul palco altri artisti tra cui la performer Myriam Somma, la cantautrice Claudia Ciccateri, il ballerino Davide Guzzo e gli stand up comedians Luca Gaeta e Stella Liberale.



Presenti nel Parterre d’onore in qualità di premiatori: Alfonso Senatore (conduttore), Michele Carfora (performer e ballerino), Pina Testa (già Prima Ballerina del San Carlo), Marco Rispoli e Valeria Trezza, volti di RTC Quarta Rete e Radio Play Tag, Media Partner, insieme a WIsual, dell’evento.



Conducono la serata Guido Mastroianni, Maryana Somma, Marco Abate. Presenti in scena Martina Alfano, Ciro Vargas, le cantanti dell’Associazione Saranno Vietresi e i ballerini dell’Associazione ASD Balance.