"Ritorno al futuro" al Giffoni Multicinema: evento imperdibile per gli appassionati

"Il vostro futuro non è scritto, il futuro è come ve lo creerete voi perciò createvelo buono”. Chi più di Doc Brown può sapere qual è il miglior modo per costruire un domani spettacolare? E un consiglio a tutti gli appassionati della saga di Ritorno al Futuro lo lancia anche Giffoni: il 21 ottobre rispolverate i walkman, tirate fuori gli skateboard e accendete il flusso canalizzatore della DeLorean perché il Multicinema di Giffoni Valle Piana è pronto a trasformarsi in Hill Valley. Quello di sabato 21 è solo il primo appuntamento di una serie di eventi speciali che Giffoni intende organizzare per promuovere una fruizione del cinema diversa, attiva e coinvolgente, capace di capovolgere la dimensione statica dello spettatore, rendendolo protagonista di un’esperienza immersiva. È già in programma, infatti, una seconda imperdibile iniziativa natalizia per tutta la famiglia tra cinema e divertenti attività.

La curiosità

In attesa di scoprire le tante novità proposte nelle prossime settimane da Giffoni, i fan della trilogia di Ritorno al Futuro sono ufficialmente invitati a radunarsi al Multicinema, indossando costumi, abiti e accessori ispirati al film diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Appuntamento alle 19.30, pronti ad essere flussocanalizzati nel 1985 e diventare cittadini onorari di Hill Valley. I partecipanti, infatti, avranno la possibilità di vivere alcune ambientazioni iconiche del primo capitolo della saga, set ideali per scattare selfie e registrare stories. Ma le sorprese non finiscono qui: al pubblico verranno distribuiti gli speciali Golden ticket celebrativi e la nuova locandina del film, due oggetti da collezione realizzati appositamente per questa uscita cinematografica. L’evento del 21 ottobre permetterà agli spettatori di rivedere in tutta la sua bellezza su grande schermo, per la prima volta in 4K, l’episodio più iconico della trilogia. E ancora un menù “aD(H)oc” accontenterà i più golosi tra “Pepperoni Pizza”, cookies, brownies e molto altro. I posti sono limitati. Biglietti in prevendita: Giffoni.it/giffoni-multicinema/