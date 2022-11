Torna al lavoro dopo l'infortunio: via Cacciatore riabbraccia il parrucchiere Alfonso

Sospiro di sollievo nel quartiere Vestuti: ha riaperto i battenti il parrucchiere Alfonso D'Angelo, in via Luigi Cacciatore. Chiuso per infortunio per diverse settimane, il noto acconciatore, persona perbene e punto di riferimento per il quartiere, finalmente è in condizioni sanitarie migliori e, da oggi, ha ricominciato a lavorare per mezza giornata. Esultano le clienti affezionate e non solo, per il ritorno di Alfonso.