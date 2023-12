Salernitana-Milan, Maignan e Ibrahimović omaggiati dai ritratti del pittore Fernando Alfonso Mangone

Durante il ritiro a Salerno, il Milan ha vissuto un momento unico grazie al pittore Fernando Alfonso Mangone, che ha ritratto il mister Pioli, Calabria, Bennacer e Reijnders. La squadra ha ricevuto due ritratti d'autore dedicati a Maignan e Ibrahimovi?, omaggiando le loro carriere. L'evento, in collaborazione con la Fondazione Fioravante Polito, ha rappresentato un'occasione per ribadire l'importanza della prevenzione giovanile per quel che riguarda il "passaporto ematico", tema sul quale la Fondazione si batte da tempo. Il Milan ha espresso gratitudine al pittore unendosi alla Fondazione nel sostegno al "Passaporto Ematico".

Le parole del pittore

“Entrambi i dipinti sono il risultato di profonde riflessioni sull'essenza e la straordinaria carriera di questi due campioni. Nel ritratto di Maignan, ho cercato di catturare la sua forza, la sua agilità e la determinazione che lo rendono un elemento cruciale nell'area di rigore. Nel caso di Ibrahimovi?, ho voluto esprimere la sua leadership indiscussa, la passione per il gioco e la sua iconica presenza che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del calcio. Entrambe le opere sono un omaggio al Milan, alla sua storia gloriosa e alla costante ricerca dell'eccellenza. Ogni pennellata racconta una storia, ogni colore è un tributo all'energia e alla passione che questi due campioni portano con sé sul campo e oltre. Collaborare con una squadra così illustre è un onore, e spero che questi dipinti possano ispirare non solo i destinatari, ma anche tutti i tifosi che condividono la stessa passione per il calcio e per l'arte. Desidero ringraziare il Milan e la Fondazione Fioravante Polito per aver reso possibile questa collaborazione. Inoltre, mi auguro che le opere possano diventare parte integrante della storia del club e un punto di riferimento per la connessione tra sport e arte”. A dirlo è l’artista Fernando Alfonso Mangone.