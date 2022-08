Bambini trovano e restituiscono borsello con 200 euro: ricompensati con un gelato dal proprietario

L'onestà non ha età: ne è prova quanto accaduto a S.Mauro Cilento. Un bambino di 8 anni, Alessandro Sassano, insieme ad altri amichetti della sua età, durante il gioco del nascondino, ieri sera hanno notato e recuperato un borsello con all'interno oltre 200 euro, oltre a documenti, carte di credito ed un abbonamento della Salernitana.

Il racconto

"In modo molto spontaneo, senza pensarci due volte, per risalire più facilmente al legittimo proprietario hanno consegnato il portafogli al bar Centrale, essendo S.Mauro un piccolo borgo popolato in estate da tanti turisti - racconta il padre del piccolo- La voce tra i vicoli è corsa alla velocità della luce e la ricerca del legittimo proprietario ha coinvolto grandi e piccini. La restituzione è andata a buon fine ed i bambini sono stati ricompensati con un gelato". Un plauso ai più piccoli per il bel gesto.