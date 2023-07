Rivisondoli: l'Acchiappavip Francesco Caterina porta la mozzarella allo staff della Salernitana

Tanta curiosità a Rivisondoli (L’Aquila) dove la Salernitana è in ritiro. Questa mattina è arrivato, infatti, l’Acchiappavip Francesco Caterina, il quale ha consegnato la mozzarella allo staff dei granata.

La sorpresa

Mozzarella regalata dal tifosissimo Mauro Coppola del caseificio “Latte e Sale” di Salerno. Una bella e soprattutto gradita sorpresa che sicuramente avrà fatto piacere a coloro che, in questi giorni, sono lontani da Salerno per supportare i granata in vista del nuovo campionato.