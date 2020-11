Robertino lascia Salerno e torna a casa: commozione tra i cittadini

E' tornato in Marocco, Larbi Sohayl, conosciuto da tutti come Robertino, noto volto al semaforo sul Carmine, a Salerno. Dopo aver vissuto al centro di Ostaglio e aver ottenuto, anni fa, dal Comune, l’autorizzazione al commercio ambulante proprio per il suo garbo e la sua umanità, Robertino aveva conquistato anche l'ex sindaco di Salerno, il Governatore Vincenzo De Luca che, durante un recente ricovero, non ha esitato a fargli visita in ospedale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ora "Robertino" è tornato nella sua Rabat, lasciando un pezzettino di cuore a Salerno, la città che lo ha ufficialmente adottato. Resterà indelebile per tutti i cittadini quel sorriso che non ha mai negato a nessuno, nonostante ogni difficoltà.