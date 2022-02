Sorpresa nella Divina: Roberto Mancini fa tappa a Maiori

Tanta curiosità, questa mattina, in Costiera Amalfitana, dove Roberto Mancini è stato avvistato nel comune di Maiori.

La breve tappa

Il commissario tecnico della Nazionale di calcio, ospite dell’hotel Voce del Mare di Vietri sul Mare e del suo grande amico Enzo Mammato (re dei Pr italiani), è stato salutato dal sindaco Antonio Capone. La sua presenza, ovviamente, non è passata in osservata: tanti fan lo hanno fermato per selfie e fotografie. Ieri sera Mancini ha assistito alla partita Salernitana-Milan allo stadio Arechi di Salerno.