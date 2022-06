Viaggio nella storia di Roccadaspide, inaugurato l’"Ecomuseo Virtuale"

Questa mattina, alla presenza dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Roccadaspide e di tanti cittadini, è stato inaugurato l’Ecomuseo Virtuale dì Roccadaspide in Piazza Crescella. Un’opera che metterà in comunicazione diretta i turisti, tutti i cittadini e chiunque altro con la storia di Roccadaspide, con le sue bellezze, la sua cultura, i suoi monumenti.

Il commento

Soddisfatto il sindaco di Roccadaspide Gabriele Iuliano: “Un patrimonio immateriale straordinario, arricchito da immagini in formato tridimensionale mai viste prima, che viene consegnato alla Città e alla cittadinanza tutta, ma che costituirà senza dubbio una importante occasione di crescita e di sviluppo, culturale ed economica, per tutto il territorio.La conoscenza è la base di ogni possibile idea di crescita e di sviluppo”. Per Iuliano, dunque, “ oggi abbiamo posto un tassello importante per conoscere meglio e più a fondo la nostra storia, ma anche lanciato una sfida interessante al mondo della Scuola e della Università per implementare di sempre maggiori contenuti questo enorme contenitore di informazioni e di cultura, di elementi digitali, che è il nuovo EcoMuseo Virtuale di Roccadaspide”.