Biagio Torino, a Roccapiemonte una strada in memoria del giovane militare

Si terrà giovedì 16 settembre, alle ore 10:30, la cerimonia di intitolazione di una strada del Comune di Roccapiemonte in memoria di Biagio Torino, giovane volontario dell’Esercito Italiano deceduto a seguito di un incidente stradale il 12 marzo del 2017. L’evento si svolgerà in via S.Elia, all’incrocio con via P. Grimaldi, a Roccapiemonte (frazione Casali).

L'evento

Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal Prefetto di Salerno, che si ringrazia ancora una volta per la straordinaria collaborazione, per intitolare la strada al compianto Biagio Torino, la cui morte aveva provocato la commossa reazione di larga parte della comunità di Roccapiemonte, il Sindaco Pagano si era attivato con i responsabili dei vari Uffici Comunali e l’Assessore Roberto Fabbricatore, per l’individuazione della strada da dedicare per sempre al giovane militare scomparso prematuramente.