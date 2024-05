Roccapiemonte, la polizia locale salva una cagnolina abbandonata

Nell'ambito di una serie di controlli relativi al randagismo, le agenti del Comando di Polizia Municipale di Roccapiemonte Chiara Guarnaccia e Lidia Rico hanno ritrovato una cagnolina abbandonata che, spaventata e a rischio di essere investita da autovetture.

Le indagini

Immediate sono scattate le indagini coordinate dal Comandante Felice Mollo, dal Vice Comandante Giovanni Buonocore e tutti gli agenti che, attraverso l’utilizzo delle immagini di videosorveglianza, accerterà eventuali responsabilità. Per ora la cagnolina, ribattezzata con il nome di Mia, è stata adottata dall’agente Lidia Rico, in attesa di eventuali sviluppi di indagini.