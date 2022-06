Roccapiemonte, presentato il nuovo libro di Maurizio De Giovanni

A conferma del lavoro svolto negli ultimi cinque anni per il settore culturale, per l’inizio del suo secondo mandato, il rieletto Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano, ha ospitato nella splendida Villa Ravaschieri lo scrittore Maurizio De Giovanni, per la presentazione del suo nuovo libro dal titolo “Un volo per Sara”. Numerosi i cittadini presenti per questo appuntamento che, con il patrocinio del Comune di Roccapiemonte, ha avuto l’organizzazione dell’Associazione Briganti dell’Orco, con la fattiva collaborazione dell’Associazione Segnali di Vita ed Inner Wheel di Cava de Tirreni.

