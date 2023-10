Grande successo per il premio organizzato dal Comune di Roccapiemonte "Nuovo Castello d'argento", riconoscimento assegnato alle personalità che si sono distinte nel proprio settore lavorativo portando in alto il nome della città di Roccapiemonte.

L'edizione 2023

Il premio, per l'edizione 2023, è stato assegnato a Caterina Gioiella. Fra i presenti anche Cosimo Risi, già ambasciatore presso la Conferenza del Disarmo di Ginevra e presso la Confederazione Elvetica e Principato di Liechtenstein e rappresentanti delle autorità civili e religiose. A moderare la manifestazione Paola Poerio e il professore Gaetano Fimiani presidente dell’associazione Fedora. Ha concluso la serata la premiata Caterina Gioiella, che si è detta orgogliosa delle proprie radici ed ha ringraziato l’Amministrazione Pagano per averla indicata per l’assegnazione del nuovo Castello d’Argento. Questo il commento del Sindaco Carmine Pagano: “Una splendida serata, con la straordinaria partecipazione dell’ambasciatore Risi e il piacevole incontro con Caterina Gioiella, che rappresenta una delle tante eccellenze di Roccapiemonte. Una fortuna avere cittadini come lei. Complimenti all’assessore Ferrentino che ha pensato di riproporre in maniera diversa questo storico premio del Castello d’Argento, che diventerà un immancabile appuntamento storico-culturale anche per gli anni a venire. Grazie davvero a tutti”.