Roccapiemonte: “Occhiale Sociale – Ness1escluso”, il progetto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nell’ambito di attività già in corso dal punto socio-sanitario, e patrocinate dal Comune di Roccapiemonte, è stato presentato stamane un nuovo progetto dal titolo “Occhiale Sociale – Ness1escluso” che prevede la donazione di cinquanta paia di occhiali ad altrettanti cittadini della comunità rocchese. I beneficiari verranno individuati attraverso il lavoro dell’Ufficio Politiche Sociali dell’Ente. Questo il commento del Sindaco Carmine Pagano: “Ancora una volta la sinergia tra pubblico e privato porta ad un risultato eccellente. Le persone meno abbienti, che verranno segnalate dai nostri dipendenti dell’Ufficio Politiche Sociali, avranno a disposizione occhiali di alta qualità, grazie a Massimo Bisogno e alla sua azienda Ottica Bisogno che già partecipa, gratuitamente, a iniziative di prevenzione sanitaria sul nostro territorio”.

Soddisfatto Bisogno che ha sottolineato: “Viviamo in un’epoca troppo social e poco sociale, dimenticandoci quanto sia importante la e finale di questa parola fondamentale per tutti noi. Con il lavoro degli assistenti sociali, grazie alla conoscenza rispetto alle criticità presenti sul territorio, si potrà più facilmente individuare i soggetti fragili che vogliamo sostenere affinché possano migliorare la loro qualità di vita, la loro salute, indossando occhiali di qualità. Perché tutti devono poter Vedere Bene” Ottica Bisogno ha così voluto implementare il suo impegno con il Comune di Roccapiemonte, visto che collabora gratuitamente con diverse iniziative come “Screening Day” e “Per Vedere fatti Vedere”, quest’ultimo evento realizzato insieme al Forum dei Giovani di Roccapiemonte.