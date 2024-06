La storia di Angelo Vassallo all'esame di terza media: la scelta del giovane Rocco Cairone

Questa mattina uno studente di 14 anni, Rocco Cairone, la cui famiglia è originaria del Cilento, ha discusso l’esame orale di terza media presso l’istituto comprensivo statale “Aldo Moro” di Sutri (Viterbo), sede distaccata di Monterosi (Viterbo). E, come argomento centrale-principale della mappa concettuale da lui preparata, ha parlato del “Sindaco Pescatore e della sua amata terra: il Cilento”, dell’importanza della legalità e delle battaglie affrontate dal compianto sindaco di Pollica Angelo Vassallo, per tenere vivo il ricordo con lo scopo di chiedere verità e giustizia per tutte le vittime innocenti.

Il messaggio di Rocco

A settembre Rocco proseguirà gli studi presso il liceo “Meucci” di Ronciglione (Viterbo) scegliendo l’indirizzo classico. Il suo sogno è quello di poter diventare da grande un giornalista. In un passaggio del suo lavoro, il giovane Rocco scrive: “Penso che nessuno debba arrendersi e piegarsi ad ogni forma di mafia per far valere i propri diritti e le proprie idee. Noi tutti dovremmo avere lo stesso coraggio del Sindaco Pescatore. Soltanto con l’unione e la forza reciproca, senza mai abbandonare nessuno, possiamo sperare di poter sconfiggere l’avanzare della criminalità organizzata”.

Il legame con il Cilento

Rocco è figlio di Antonio Cairone, nato ad Agropoli e originario di Omignano, militare dell’Arma, dall’anno 2004 in servizio presso un comando dell’Arma nella Capitale; la mamma, invece, è Annalisa Tolomeo, nata a Vallo della Lucania e originaria di Sessa Cilento, dal 2007 insegnante presso una scuola dell’infanzia di Roma.