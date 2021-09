Curiosità, il sindaco Napoli accompagna Rocco Hunt in piazza della Libertà

Ho accompagnato Rocco Hunt, artista e figlio di questa Città, per una passeggiata nella nostra amata Salerno. Ha voluto anche ammirare la grande bellezza di Piazza della Libertà e godere di una vista mozzafiato sul nostro Golfo.

Lo ha detto il sindaco Vincenzo Napoli che ha pubblicato sui social un selfie con il rapper salernitano, reduce dal 3° disco di platino per “Un bacio all’improvviso” e in procinto di lanciare "Fantastica”, i nuovo singolo con i Boomdabash atteso per il 24 settembre.