Rocco Hunt sceglie l'auditorium Sant'Alfonso di Pagani per le prove del suo tour

Rocco Hunt ha scelto l’auditorium Sant’Alfonso di Pagani per le prove del suo tour. L’artista salernitano, che ha soggiornato a Pagani per due giorni con tutta la sua squadra di venti persone, tra tecnici e musicisti, ha dichiarato di aver apprezzato molto il teaeatro auditorium Sant’Alfonso.

Le prove del tour

Ad accoglierlo il sindaco Lello De Prisco ed il vicesindaco ed assessore alla Cultura, Valentina Oliva. “Avendo saputo che Rocco Hunt cercava un teatro in Campania per effettuare le prove del suo seguitissimo tour 'Libertà+Rivoluzione' - spiega la vicesindaco Oliva - ho subito chiesto all’esclusivista di zona di molti artisti, Alfonso Pandolfi, di mettersi in contatto con il manager dell’artista salernitano ed invitarlo nella nostra città. Un invito che ha lasciato soddisfatto Rocco Hunt e tutta la sua squadra, già a conoscenza dell’esperienza positiva avuta dal cantante Ron lo scorso anno nel nostro teatro".