Curiosità, Rocco Hunt fa tappa alla stazione marittima: caffè con il rapper per promuovere il suo nuovo brano

Le sorprese non finiscono, in questa domenica, presso la stazione marittima, dove è in corso il Vintage Market fino alle 21.30 di oggi. A partire dalle 15.15 di oggi, infatti, Rocco Hunt, noto rapper salernitano ha presentato il suo nuovo singolo “Musica Italiana”, in un originale momento di incontro e condivisione dinanzi ad una tazza di caffè offerta ai fans. Il simpatico tre ruote pubblicitar

io del Poeta Urbano, dopo Napoli, dunque, ha fatto tappa nella nostra città per promuovere il brano del rapper.

Foto di Antonio Capuano