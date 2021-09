"Distribuisco pasti per chi è in difficoltà": il bel gesto di un commerciante salernitano

L'annuncio: "Ogni giorno, dalle 14 alle 15, sarò in villa comunale a Salerno centro, in via Roma, per distribuire pasti caldi, completi e sigillati, offerti da un catering. Dalle 22 alle 23 sarò in Corso Garibaldi, sotto i portici"