Roscigno, parte la formazione di vigili del fuoco volontari. Palmieri: "A lavoro per un nuovo presidio"

Si è tenuto nella sala adunanze del Comune di Roscigno l’incontro con coloro i quali hanno dato la propria disponibilità ad effettuare il corso per diventare vigili del fuoco volontari. “Grazie alla disponibilità dal comandante provinciale dei vigili del fuoco di Salerno, andremo a formare ragazzi del territorio per costituire questo gruppo volontari Vigili del Fuoco – sottolinea il sindaco Pino Palmieri - Credo sia un primo passo per far diventare protagonisti i nostri giovani, sperando che nel futuro ci sia la possibilità di stabilizzarli oppure di dar loro un canale preferenziale nei vari concorsi che i caschi rossi andranno a bandire nei prossimi anni. Al momento sono oltre una trentina gli iscritti. A turnazione collaboreranno con i vigili del fuoco effettivi e si creeranno delle squadre miste per essere a presidio del nostro territorio, dove le emergenze non mancano”.

Nuovo presidio per i pompieri

Il primo cittadino, inoltre, annuncia che si sta lavorando per costruire un nuovo presidio dei Vigili del Fuoco. “Trattasi di una nuova struttura, che dovrebbe andare a regime a partire dal 1°gennaio 2025 e che, grazie ad un finanziamento del Ministero della Coesione Territoriale ed alla disponibilità del direttore generale della BCC Monte Pruno Michele Albanese, andrà a potenziare l’attività dei caschi rossi sul nostro territorio”.