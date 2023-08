Successo per la 1ᵃ edizione “Junior Cup Monte Pruno” sostenuta dalla Bcc

Un successo la premiazione in Piazza Resciniti, relativa alla 1? edizione della “Junior Cup Monte Pruno", tenuta un paio di sere fa. Una settimana dedicata ai bambini, a cura del Comune di Roscigno in sinergia con la Banca Monte Pruno che ha sostenuto l’evento.

L'evento

“Ritroviamoci in piazza” questo il titolo della sette giorni in cui i bambini, tra musica e giochi, hanno rivissuto le antiche tradizioni del paese, parlando di educazione ambientale, educazione stradale, storia e sport. L'obiettivo era di far rivivere la piazza del paese nei giorni di festa per radicare in loro il senso di appartenenza, per socializzare giocando all'aria aperta come si faceva un tempo, per farli crescere tenendo sempre nel cuore le proprie radici.