Roscigno, sindaco Palmieri plaude alle attività della Bcc Monte Pruno

All’incontro, dal titolo “Come un borgo sconosciuto può diventare luogo di interesse”, organizzato dalla Fondazione Monte Pruno ed in programma martedì 11 giugno alle ore 18:30 nell’Auditorium “Michele Albanese” della sede legale della Bcc Monte Pruno a Roscigno con il conduttore di Linea Verde e giornalista Rai Federico Quaranta, è stato invitato anche il primo cittadino di Roscigno Pino Palmieri, il quale plaude all’iniziativa dell’istituto di credito cooperativo.

“Va fatta una lode alle attività della Banca Monte Pruno sul territorio – sottolinea Palmieri – Anche l’incontro organizzato con il giornalista Rai Quaranta dimostra quanto di importante stia facendo la Bcc Monte Pruno e la sua Fondazione in questo comprensorio. Prendiamo atto che la BCC Monte Pruno è da sempre vicina a questa amministrazione in iniziative sinergiche che concorrono a rendere paesi come Roscigno luoghi di interesse turistico, storico, culturale e paesaggistico”.