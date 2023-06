Tutela ambientale, il Rotaract dona dieci alberi al Ruggi

Il Rotaract Club Salerno ha donato 10 alberi di frassino all'Azienda Ospedialiera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Un'iniziativa di sensibilizzazione ambientale che rientra nel progetto "Make Love Not CO2".

Il progetto

I 10 alberi, offerti dal Vivaio Forestale Campano e Legambiente, sono stati piantumati in ordine allineato, sul viale sottostante la facciata principale del Ruggi. Inoltre, questa mattina, alla presenza di Valentina Palumbo (presidente del Rotaract Club Salerno) e Ferdinando Memoli (Direttore Amministrativo del Ruggi) è stata apposta accanto agli alberi una targa commemorativa riportante la descrizione dell'iniziativa "Make Love Not CO2", alla quale hanno aderito e collaborato, diversi Rotaract Club del territorio Campano. "Obiettivo comune di tale progetto - si legge nella nota di Rotaract - è infatti la riforestazione delle nostre città, con la speranza che i molti alberi piantumati, abbiano un notevole impatto ambientale, volto all'assorbimento dell'anidride carbonica". Il direttore generale del Ruggi, Vincenzo D'Amato, ha invece sottolineato "il valore di un'iniziativa in piena sintonia con i principi di umanizzazione degli ambienti, da sempre perseguiti dall'Azienda Ospedaliera".