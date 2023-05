Rotari awards 2022 alla dirigente esposito dell'Amendola

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Dallo sport alla cultura, all'informazione, alla sanità, alla musica, al volontariato ed all'impresa: il Rotary Club Nocera Inferiore-Sarno ha premiato personalità che si sono distinte nel 2022 nei vari settori, portando lustro al territorio dell'Agro. La cerimonia di consegna Awards, nata nel si è svolta presso il Polo Sanitario "La Filanda" giovedì 18 maggio e sono stati conferiti riconoscimenti a 13 eccellenze che hanno ottenuto brillanti risultati all’insegna dell’impegno e dell’etica, unitamente ad un'imprescindibile passione, senso di responsabilità ed onestà intellettuale, in accordo con gli ideali del Rotary. Tra i premiati nel settore Istruzione anche la Dirigente dell’ Istituto Comprensivo G.Amendola di Sarno – Prof.ssa Antonella Esposito, che si è contraddistinta per aver perseguito obiettivi quali: la centralità dell’ inclusione attraverso la valorizzazione delle differenze, un’ azione educativa incentrata sul rispetto della persona e del rapporto scuola-famiglia; la promozione della cultura come strumento formativo; la cultura della legalità e dell’ ambiente; la promozione e organizzazione di convegni, salotti letterari, eventi culturali, artistici, musicali e teatrali; la progettazione e attuazione di progetti PON FSE e FESR nonché la gestione di progetti legati al PNRR. Grande emozione e soddisfazione da parte della DS Esposito che ha condiviso tale riconoscimento con tutti i docenti e personale ata dell’ Istituto Comprensivo G. Amendola. Congratulazioni, per il prestigioso riconoscimento conferito alla Dirigente, da parte dei Delegati alla Funzione Organizzativa e Gestionale Prof. Luigi Astarita e Prof.ssa Concetta Falasca - Scuola Secondaria di Primo Grado Sede centrale; Prof. Martino Esposito e Prof.ssa Clelia Saggese - Scuola Secondaria di Primo grado Sede distaccata; Ins. Teresa Musco e Amalia Striano - Responsabili di plesso Scuola dell' Infanzia e Primaria; dal DSGA Sebastiano Barone, e da Tutti i docenti e personale ATA dell' Istituto Amendola. "Ci sono tre qualità che ogni individuo deve avere per raggiungere il successo: la pazienza di un monaco, il coraggio di un guerriero, l’ immaginazione di un bambino.” (Sharad Vivek Sagar)