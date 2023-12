Osservatorio Onda: tre "bollini rosa" al Ruggi d'Aragona di Salerno

La Fondazione Onda (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere), ha assegnato tre bollini rosa all'Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” di Salerno, durante una cerimonia di premiazione, avvenuta di recente presso il Ministero della Salute a Roma.

La motivazione

I bollini rosa rappresentano un importante riconoscimento per gli ospedali che come il Ruggi ed offrono servizi dedicati alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle principali patologie, realizzando percorsi ottimizzati per il genere femminile. Il nosocomio salernitano quindi, si conferma ospedale sempre più a misura di donna, che ha aderito con successo alle iniziative promosse da Onda come Open day e attività di aggiornamento. La targa di premiazione è stata ritirata a nome dell'Azienda Sanitaria, dalla dottoressa Grazia Cioffi, referente dei Bollini Rosa e responsabile dell'Urp del Ruggi.