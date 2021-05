Giandugliotti al personale del Ruggi: il "dolce" dono della Croce Rossa di Salerno

La dottoressa Borrelli: "C'è stata una valida e proficua sinergia in un momento di criticità assoluta, che anche grazie al supporto e all'assistenza di associazioni, è stato affrontato nel miglior modo possibile"

Un piccolo gesto di dolcezza, simbolo di riconoscenza e di gratitudine ha caratterizzato la mattinata di ieri dell'Azienda ospedaliera universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona". La Croce Rossa di Salerno, è stata delegata infatti da Authos Ford, per donare e distribuire delle confezioni di gianduiotti a tutto il personale sanitario, impegnato sul fronte covid.

L'iniziativa

Medici, infermieri, volontari, che con coraggio e dedizione sono stati determinanti nel fronteggiare la pandemia in corso. Presenti alla manifestazione, Umberto Vitolo della Croce Rossa, alcuni volontari della stessa, il dottore Petrocelli (direttore Dipartimento Area critica), il dottore Gammaldi (Direttore del reparto Rianimazione), la dottoressa Vaccaro (che dirige il laboratorio covid con 260 mila tamponi covid all'attivo), il professore De Caro (dirigente del Centro vaccinale, la dottoressa Anna Borrelli e il dottore Ferdinando Memoli, rispettivamente direttore sanitario e amministrativo del Ruggi. "Non dimenticheremo il valore e la prodigalità dell'intero personale del Ruggi" ha dichiarato la dottoressa Borrelli: "C'è stata una valida e proficua sinergia in un momento di criticità assoluta, che anche grazie al supporto e all'assistenza di associazioni, è stato affrontato nel miglior modo possibile".