Religiosi curati al Ruggi, l'Ambasciatore del Burundi ringrazia i medici salernitani

La Direzione Strategica del Ruggi, ha ricevuto in visita l'Ambasciatore del Burundi, Butoy Emile, per sigillare un legame con l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno, iniziato tempo fa. Era il 2013 quando alcuni religiosi del Burundi, tra i paesi più poveri al mondo, affetti da problemi di salute, furono accolti e curati al Ruggi e per manifestare gratitudine rispetto a ciò che fu fatto allora, l'Ambasciatore ha voluto encomiare personalmente i medici dell'ospedale.

La visita

Il diplomatico, accompagnato dal dottore Domenico Della Porta, consigliere diplomatico onorario per la sanità del Burundi è stato ricevuto dal Direttore Generale dell'AOU dall'intero staff della Direzione Strategica e dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Salerno. Nel corso dell' incontro si è convenuto di intraprendere percorsi assistenziali e formativi, per il personale sanitario, e di stabilire le basi per una prossima intesa con il Ministero della Salute del Burundi che si concretizzerà con un accordo da stipulare tra le parti. Tra le necessità interne al Burundi, emerse durante la visita, sono apparse prioritarie la carenza di personale medico, in relazione alle esigenze della popolazione, le criticità nell'area materno infantile, l'assenza nei 3 ospedali attivi di specialisti oncologi. Il Ruggi ha sottolineato la disponibilità a collaborare per sopperire alle criticità rappresentate, dimostrandosi lieto di ricevere la visita, preannunciata dall'ambasciatore, del Ministro della salute del Burundi.