Sabato 1 giugno "Nostalgia 90" @rocce rosse dinner & show

Dopo una grande INAUGURAZIONE continua la stagione estiva targata Rocce Rosse Spiaggia del Lloyd's Baia Hotel. Una cena sotto le stelle accompagnata da uno spettacolo mozzafiato,questa è la nostra DinnerShow alle ROCCE ROSSE (Spiaggia del Lloyd's Baia Hotel).

Si Inizia con l'esclusiva cena spettacolo con ballerini, animazione e cantanti, lo show Federica Raimo

e la voce di Marco Maietta.

La prenotazione è obbligatoria

Cena alla carta (spesa minima 30€)



Prenotazioni : 3450926046



A seguire l'organizzazione presenta "NOSTALGIA 90" il party anni 90 per eccellenza,una vera e propria ondata di musica e spettacolo, una festa ricca di animazione a tema, allestimenti anni 90, scenografia, ballerini, personaggi fantastici degli anni 90,Gadgets, effetti speciali. Una serata all'insegna della grande musica, dei brani indimenticabili da cantare, i singoli che hanno scalato le classifiche di un decennio magico. Un evento unico nel suo genere, tutti i successi degli anni 90.

Per una notte sali a bordo della macchina del tempo, fai un tuffo nel passato e lasciati rapire dai ritmi frenetici di Haddaway, Robert Miles, Snap!, Scatman, La Bouche, Corona, Prezioso, Molella, Gala, Aqua, Soundlovers, Eiffel 65, Gigi D’Agostino, Gabry Ponte, Vengaboys e tante altre. A partire dalle ore 21 si terrà la cena-spettacolo durante la quale si potrà godere della gastronomia di PRIMA CLASSE sorseggiando ottimi drink e gustando piatti davvero prelibati. Ingresso su prenotazione, tavolo cena e champagneria.



Tavoli champagneria 25€ a persona comulabili in bottiglie.



Botteghino:

Ingresso uomo 20€ con drink

Ingresso donna 10€ con drink



Per Informazioni e Prenotazioni : 3450926046