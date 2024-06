Sabato 15 giugno Dinner "Mr Hyde" special guest dj "Andrea Damante" @rocce rosse dinner & show

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sabato 15 GIUGNO 2024



Continua la stagione estiva targata Rocce Rosse Spiaggia del Lloyd's Baia Hotel. Una cena sotto le stelle accompagnata da uno spettacolo mozzafiato,questa è la nostra DinnerShow alle ROCCE ROSSE (Spiaggia del Lloyd's Baia Hotel).

Si Inizia con l'esclusiva cena spettacolo con ballerini, animazione e cantanti, SPECIAL GUEST "Mr HYDE" .

La prenotazione è obbligatoria

Cena alla carta (spesa minima 35€)



Prenotazioni : 3450926046



SUBITO DOPO SPECIAL GUEST DJ *ANDREA DAMANTE*

Andrea Damante, classe 1990, siciliano, cresce a Verona dove inizia a esibirsi e creare il suo percorso artistico sin dall'età di 14 anni

Fin da giovanissimo ha infatti sviluppato una forte passione per la musica. Ha mosso i suoi primi passi nella musica suonando la chitarra classica, e successivamente si è avvicinato al mondo del deejaying e quindi alla produzione della sua musica. Una delle prime ‘conquiste’ è stata una residenza presso "Alterego", uno dei club più importanti ed esclusivi in Italia

Ma le conferme del suo talento sono solo agli inizi!

Infatti, negli anni seguenti ebbe la preziosa occasione di aprire gli spettacoli di artisti molto importanti, come Bob Sinclair e Martin Garrix, e di lì a poco la possibilità di suonare regolarmente in altri due importanti club in Italia

Parallelamente Andrea inizia la sua carriera di modeling che gli ha dato la popolarità che gli ha permesso di prendere parte a programmi televisivi nazionali molto seguiti dal 2014 al 2017, e a essere protagonista di tre campagne estremamente importanti (YSL, GUESS, MONT BLANC, MARCIANO)

Andrea sente però che la sua strada è la musica, e decide di concentrarsi principalmente sul suo percorso, nel quale evolve verso lo stile EDM alla base della creazione delle sue principali produzioni. La sua popolarità, cresciuta in modo esponenziale, lo porta ai sold out in eventi nei club di tutta Italia e persino all'estero. Inoltre, inizia a creare e produrre pezzi elettronici estremamente popolari, primo dei quali "Follow my pamp" (feat. Adam Clay, 6 milioni di streaming su Spotify e oltre 26 milioni di visualizzazioni su YouTube) che ha vinto il Disco D’Oro.Nel 2018 ha prodotto "Rub It", una traccia dell'artista multiplatino Richthe Kid seguita, nel luglio 2019, da "Think About" insieme a Malu Trevejo e Yung Miami

Il 2020 è stato l’anno di pubblicazione del singolo “On Sight” in collaborazione con l’artista londinese Kris Kiss per Smash The House, indubitabilmente una delle migliori label EDM del panorama internazionale. La sua ultima produzione, invece, risale a “Somebody to Love” insieme a KiFi, rilasciata ad agosto 2020

Il 2021 lo vede partecipare al programma televisivo Guess My Age, condotto da Enrico Papi, e collaborare con Pirelli durante i Mondiali di Sci a Cortina, e dopo il nuovo singolo “Party Till We Die” lo attende il palco di Tomorrowland, il principale festival EDM europeo, per cui è stato riconfermato come main artist



Tavoli champagneria 25€ a persona comulabili in bottiglie.



Botteghino:

Ingresso uomo 20€ con drink

Ingresso donna 10€ con drink



Per Informazioni e Prenotazioni : 3450926046