Sacchi neri di fronte al Comune di Cava: trovata pubblicitaria o bravata di ignoti?

Giallo davanti alla stazione di Cava de’ Tirreni, di fronte al Municipio e all’IIS Della Corte-Vanvitelli: un lettore ci segnala che sono stati ritrovati dei sacchi neri. "Non so se possano essere ricollegati a qualche rito satanico, oppure a qualche sorta di trovata pubblicitaria, perché al di sopra del presunto scherzo c’era un qr code che portava all’Instagram di un artista - ci scrive l'utente - Chiedo, nei limiti se sia possibile pubblicare/verificare questa indiscrezione, visto che qualcuno della zona avrebbe potuto vedere questi corpi e si potrebbe sicuramente preoccupato per la situazione.

Venuta a conoscenza del fatto, la Polizia Municipale di Cava de’ Tirreni ha rimosso i sacchi neri: indagano, dunque, gli agenti del Commissario di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni.