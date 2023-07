L'ex sindaco di New York Bill de Blasio mantiene la promessa e per la prima volta sarà in visita a Sacco

La comunità sacchese è in trepidante attesa: sabato 15 luglio l’ex sindaco di New York, Bill de Blasio, sarà in visita a Sacco. Uomo di parola de Blasio che ha mantenuto fede alla promessa che il primo cittadino di Sacco, Franco Latempa, riuscì a strappargli nel mese di settembre 2019, quando, con altri componenti della sua amministrazione tra cui l’assessore Angelo Polito e il Delegato ai rapporti con i sacchesi all’estero Raimondo Tedesco, si recò in visita a New York, per la celebrazione dei cento anni dalla fondazione del club “Associazione Sacchesi d’America”.

La curiosità

In quell’occasione, grazie all’impegno di Pasquale Masullo, presidente dell'Associazione Sacchesi d'America e all’intermediazione del poeta sacchese Mario Macchiarulo, barbiere di de Blasio, avvenne l’incontro tra i due sindaci in una atmosfera che Latempa ricorda così: “Fummo accolti con una sorprendente familiarità frutto dell’affetto del sindaco nei confronti del poeta-barbiere Mario Macchiarulo. Una storia davvero bella ed emozionante. Mario ha rafforzato l’amore e la passione per le tradizioni e per la cultura italiana del sindaco gigante”.