"Natura Solidale in Festa ": la Sagra che Sostiene il Centro Diurno e Residenziale per Disabili “Una Speranza”

Si terrà nei giorni 8 e 9 Settembre presso il Centro Una Speranza, situato nella suggestiva località Cappuccini Sottano a Sala Consilina l’evento “Natura Solidale in Festa”, la sagra buona due volte perché capace di deliziare i palati e nutrire l’anima.



In questo evento speciale, l'attenzione si focalizza sulla combinazione tra le prelibatezze culinarie e la missione sociale sostenuta dal Centro Una Speranza. I frutti degli orti della Fattoria Sociale Natura Solidale, coltivati con dedizione dalle persone che frequentano il Centro Diurno e Residenziale per disabili, diventeranno protagonisti di pietanze uniche che rappresentano la sintesi perfetta tra passione, impegno ed inclusione. Ogni piatto servirà a sostenere l'obiettivo di creare opportunità di inserimento lavorativo per persone con disabilità, dimostrando che la terra può donare molto più di semplici prodotti alimentari.



Gli stands espositivi ospiteranno opere artigianali realizzate con maestria dai partecipanti dei laboratori del Centro durante le attività di terapia occupazionale, dimostrando la loro abilità nell'intreccio dei vimini, nella lavorazione della ceramica, nella pirografia e nella creazione di carta naturale da materiali riciclati. Questi laboratori non solo arricchiscono le competenze personali degli utenti del centro, ma contribuiscono anche a costruire una comunità inclusiva e solidale.



Un altro aspetto importante dell'evento è l'impegno verso la sostenibilità ambientale. I prodotti provenienti dagli orti sociali della Fattoria Sociale Natura Solidale, infatti, sono trasformati con cura in delizie culinarie, custodite in boccacci contrassegnati dal marchio "Natura Solidale". Nella “Putèa” del Centro e negli stands sarà possibile assaggiare ed acquistare questi deliziosi boccacci. Acquistandoli sosterrai l’impegno verso la costruzione di un futuro possibile per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità, sottolineando il ruolo cruciale che il Centro Una Speranza gioca nel costruire una società sostenibile verso l’ambiente e le marginalità sociali.



L'appuntamento è fissato per il 8 e 9 Settembre presso il Centro Una Speranza, Località Cappuccini Sottano a Sala Consilina (SA). L'evento offre l'opportunità di assaggiare cibo autentico, sano e sostenibile perché a KM 0, scoprire le straordinarie opere artigianali e contribuire a sostenere l'ambiziosa visione del Centro Una Speranza. L'ingresso è libero, e ogni contributo raccolto durante l'evento contribuirà al progresso e al completamento del Centro Una Speranza.