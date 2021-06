Il sagrato della cappella diventa punto di aggregazione: l'iniziativa in via Vinciprova

Don Natale Scarpitta alla guida della parrocchia di San Giuseppe di cui la cappella fa parte, sta infatti organizzando vari eventi aggregativi, a prova di norme anti-Covid, per rendere fruibile il nuovo spazio

Prende vita, il sagrato della nuova cappella San Giovanni Paolo II di via Vinciprova. Don Natale Scarpitta alla guida della parrocchia di San Giuseppe di cui la cappella fa parte, sta infatti organizzando vari eventi aggregativi, a prova di norme anti-Covid, per rendere fruibile il nuovo spazio, per tanto tempo atteso dai fedeli.

Il nuovo appuntamento

Dopo la proiezione di una delle partite dell'Italia, appuntamento il 27 giugno con "Solo per amore", il concerto di canzoni classiche napoletane e non di e con Marino Cogliani. L'iniziativa inizierà alle 20.30: l'ingresso è libero.