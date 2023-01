La salernitana Benedetta De Luca tra le influencer più note in Italia

La salernitana Benedetta De Luca è una delle influencer più importanti d'talia. Originaria di Sala Consilina, il suo nome spunta dalla ricerca “Potere alle donne”, una indagine che analizza i dati di quattro principali social network, come Facebook, Instagram, TikTol e Twitter.

Il personaggio

La prima donna più influente del 2022 in Italia è Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia e prima presidente del Consiglio dei Ministri donna d’Italia. La premier è seguita dall’imprenditrice digitale Chiara Ferragni mentre al terzo posto c’è Benedetta Rossi, appassionata di cucina e volto noto in tv e sui social. Subito dopo il podio, c’è la salernitana Benedetta De Luca, di 35 anni, abilitata alla professione di avvocato. E' laureata in giurisprudenza con una tesi sul diritto delle persone disabili. «Se fai una cosa che ami sicuramente ti riuscirà bene. Ed è esattamente così. Con tanta gioia - ha scritto sui social - ho scoperto di essere tra le donne più influenti del 2022, sul podio donne davvero influenti tra cui Chiara Ferragni, Giorgia Meloni, Samantha Cristoforetti, fatto in casa da Benedetta e dopo ci sono io! Sono così felice. A parte tutto è per me davvero una grande gioia e grande orgoglio. Ci sono momenti in cui mi sento di sbagliare, di voler mollare tutto ma poi dati così importanti parlano chiaro e capisco che per niente al mondo mollerò». Benedetta ha raccontato la sua vita in carrozzina, oltre ad essere appassionata ed esperta di moda. Benedetta è ideatrice di un brand di moda innovativo, "Italian inclusive fashion", che porta in passerrella storie di bellezza e disabilità.