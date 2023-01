Sala Consilina, docenti tinteggiano la palestra durante le feste: il plauso di Salvini

Si sono dotati di pennelli, rulli, secchi di pittura, scale e cavalletti per tinteggiare tutti i locali della palestra della loro scuola durante le festività natalizie. Alcuni docenti dell’istituto superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina - Samantha Durante, Annamaria Scala, Salvatore Belcastro, Antonella Morena - si sono trasformati in imbianchini per rendere più accogliente e bella la palestra.

Le reazioni

La notizia ha fatto il giro dei social arrivando all’attenzione del vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini: “"Andare a scuola - ha scritto su su Facebook - non è solo frequentare lezioni e prendere voti, è una parte centrale, importante, della vita di tutti. E quando trovi docenti che ci mettono passione e impegno, tutto diventa più bello. I prof italiani, i migliori del mondo".

Gli fa eco il segretario nazionale del sindacato Azione Scuola Lorenzo Bifulco: “E’ una bella pagina della scuola italiana che merita un encomio da parte del Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. Ci sono gesti quotidiani di professori che molto spesso passano nel profondo silenzio ma che invece meriterebbero grande considerazione per lo spirito di sacrificio ed abnegazione. Abbiamo notizie di docenti che personalmente si fanno carico di dotare di libri o attrezzature scolastiche gli studenti le cui famiglie sono in difficoltà economiche in particolare nelle regioni del Mezzogiorno. Siamo convinti che nella nuova scuola che si dichiara improntata al merito ci sia considerazione e spazio sufficiente per i lavoratori della scuola che profondono sacrifici ed impegno anche al di fuori delle proprie mansioni e doveri”.