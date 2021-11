Aiutare chi ha bisogno, a Sala Consilina nasce l'Emporio della Solidarietà

A Sala Consilina nasce l'Emporio della Solidarietà che servirà l'utenza di 81 parrocchie ubicate in 41 comuni a sud di Salerno di competenza della diocesi di Teggiano-Policastro.

L'iniziativa

Voluta fortemente dal Vescovo Antonio De Luca, l'iniziativa è stata promossa dalla Caritas diocesana diretta da don Martino De Pasquale. L'Emporio è un market solidale di oltre 200 metri quadri allestito all'interno di locali della parrocchia Sant'Anna di Sala Consilina retta da don Luciano La Peruta. Si tratta in pratica di un nuovo servizio rivolto sia a singoli sia alle famiglie che versano in disagio economico, lavorativo e familiare. Organizzato come un vero e proprio supermercato al suo interno l'utenza potra' reperire prodotti di prima necessità, quali generi alimentari, detersivi ed anche abbigliamento. I prodotti saranno distribuiti gratuitamente ai possessori di una tessera a punti con credito di spesa assegnata secondo criteri che si riferiscono all'Isee personale o di ogni singola famiglia. L'erogazione della tessera è prerogativa del Centro di Ascolto della Caritas Diocesana di Teggiano-Policastro, su segnalazione delle Caritas parrocchiali, dei Servizi sociali o di altri soggetti capaci di intercettare i bisogni delle persone. L'Emporio della Solidarietà di Sala Consilina, il secondo nell'intero territorio salernitano, aprira' i battenti sabato, 13 novembre prossimo.