Curiosità, inaugurata la 1° sala emozionale presso il Museo della Memoria "Giovanni Palatucci"

E' stata inaugurata nei giorni scorsi, con la visita del presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello, la nuova sala del Museo della Memoria - Centro Studi "Giovanni Palatucci". Il completo restyling della prima sala emozionale realizzata nel museo e intitolata a Mons. Giuseppe Maria Palatucci consentirà di ospitare, rispetto a prima, un numero più elevato di visitatori.

La curiosità

Alle 4 proiezioni sequenziali sarà fatto precedere un breve momento introduttivo, in cui il visitatore sarà immerso in immagini e suoni in modalità alternata e coordinata su tutti i monitor della sala. L'intenzione è quella di preparare anche emotivamente il visitatore alla visione dei quattro filmati successivi.