Sala Pasolini, ripristinati i segni di architettura danneggiati dai vandali

Dopo essere stati vandalizzati, i segni di architettura contemporanea posti in basso sulla faccia della Sala Pasolini vengono modificati. Per evitare ulteriori danni, la ditta che si sta occupando del cantiere per la riqualificazione ha posizionato quelli in cemento (Foto di Antonio Capuano.

L’auspicio, comunque, è che venga attivato un sistema di videosorveglianza esterno alla struttura che, molto presto, vedrà completato il suo restyling.