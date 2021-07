Shopping e saldi: in corso le offerte in Campania

Tra i commercianti, non manca chi si dice contrario alla data di avvio in quanto avrebbe preferito posticiparla

Sono iniziati il 3 luglio, i saldi estivi a Salerno e in Campania. Secondo alcuni commercianti del territorio, tuttavia, sarebbero partiti troppo presto: dopo la chiusura delle attività per via delle restrizioni Covid, infatti, i negozi hanno quasi immediatamente avviato gli sconti. Il che, secondo qualche esercente, non sarebbe stata una buona mossa nell'ottica del recupero delle perdite registrate.

In ogni caso, notevole, l'afflusso di salernitani e turisti per strada che, dunque, possono concedersi shopping a prezzi decisamente convenienti.