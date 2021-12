Teatro: tutto sold-out per "Napoletano? E famme 'na pizza" di Vincenzo Salemme

Grande successo, anche nei teatri salernitani, per il tour Napoletano? E famme 'na pizza di Vincenzo Salemme. Dal suo debutto al Teatro Mancinelli di Orvieto del 20 e 21 novembre, fino alle date di Avezzano al Teatro dei Marsi del 15 e 16 dicembre, gli spettacoli sono andati tutti sold out già in prevendita.

Le date "sold out"

In particolare le date già completamente sold out sono le seguenti:

Sold out Orvieto (20 e 21 novembre, Teatro Mancinelli)

Sold out S. Arpino, CE (23-25 novembre, Teatro Lendi)

Sold out Caserta (26-28 novembre, Teatro Comunale)

Sold out Pagani , SA (30 novembre e 1 dicembre, Auditorium Sant'Alfonso Maria de' Liguori)

(2-5 dicembre, Teatro Verdi) Sold out Santa Maria Capua Vetere, CE (7 e 8 dicembre, Teatro Garibaldi)

Sold out Avellino (9-12 dicembre, Teatro Partenio)

Sold out Avezzano, AQ (15 e 16 dicembre, Teatro Dei Marsi)

Il ritorno nei teatri

Questo è un ottimo segnale per il ritorno di massa a teatro in sicurezza: la forza straordinaria di Salemme e del teatro più in generale, dopo quasi due anni di deserto per l’emergenza Covid. "A teatro si respira la vita" recita la campagna promozionale lanciata dal ministro della Cultura Dario Franceschini e stando ai dati dello spettacolo, questo, sembrerebbe un claim azzeccatissimo nel caso di Salemme.