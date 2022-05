Sentimento granata, la salvezza in figurina: presentazione dell'album

Gol, azioni, emozioni, tifo e lacrime: sarà tutto svelato all'hotel Mediterranea di Salerno, il 26 maggio alle ore 11, in occasione della presentazione dell'album di figurine celebrative della Salernitana.

Il progetto

La nuova collezione targata Creatiwa Studio di GIovanni Sapere, in vendita sul sito sentimentogranata.it e negli store ufficiali a partire dal prossimo 2 giugno, è la produzione che ricorre nell’anno dello storico ritorno in massima serie dopo 23 anni ed è il racconto della cavalcata memorabile verso la salvezza, in una stagione importante e tanto attesa per Salerno perché segna la fine di un ciclo durato 10 anni e l’inizio dell’era Iervolino. Attraverso l’applicazione MoreGlobe disponibile per IOS ed Android basterà inquadrare le

figurine appositamente contrassegnate e si può vivere una straordinaria esperienza in realtà

aumentata, ripercorrendo le emozioni della stagione granata.

La sorpresa

Questa edizione prevede una speciale riproduzione delle maglie in 3d della Salernitana, dello stadio Arechi di Salerno ed un originale capitolo dedicato alla tifoseria con le figurine interattive delle trasferte e delle coreografie. In Realtà Aumentata sono stati inseriti ancora, nella collezione Sentimento Granata volume 3, diversi contenuti: dagli highlights delle gare, un vero e proprio film del campionato, alle interviste dei protagonisti, passando dai modelli tridimensionali che

prendono vita nella pubblicazione, realizzati con grande cura. Il supporto tecnologico del progetto editoriale è affidato l’applicazione “MoreGlobe” - la stessa utilizzata da altri progetti autorevoli internazionali, che la stessa società di Salerno (Creatiwa Studio) ha realizzato, come quello dedicato alla storia di Valentino Rossi nonché ai biancorossi dell’Atletico Madrid in Spagna.