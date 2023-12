Sconfitta con il Bologna, annullata la cena di Natale della Salernitana

Sabato scorso, i calciatori della Salernitana hanno ricevuto comunicazione - invito per la festa sociale natalizia. Erano stati già fissati programma e giorno per gli auguri: 13 dicembre. Il passaparola è circolato domenica sera durante la contestazione e la notizia di una festa programmata mentre la Salernitana giace mesta sul fondo della classifica ha fatto indispettire i tifosi.

Per scongiurare problemi di ordine pubblico e nel tentativo di ripristinare una forzata serenità, il club granata ha deciso di fare il primo passo: ha informalmente fatto sapere che la festa, non ancora ufficializzata ma già fissata, è stata annullata.