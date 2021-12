Salernitana Macte Animo: annullo filatelico per la promozione in Serie A

L’U.S. Salernitana 1919 per celebrare la terza partecipazione della sua storia al campionato di Serie A ha realizzato, in collaborazione con Poste Italiane, una cartolina esclusiva da collezione sulla quale è stato applicato l’annullo filatelico celebrativo ufficiale di Poste Italiane emesso in data 30 novembre 2021.

Dove si possono acquistare

Le cartoline con annullo filatelico saranno disponibili in edizione limitata a partire da domani, mercoledì 8 dicembre, presso gli Official Store di Piazza Caduti Civili di Guerra e presso il Centro Commerciale “Le Cotoniere”. Con l’acquisto della cartolina sarà consegnata in regalo la bustina esclusiva Salernitana della raccolta Panini Calciatori Adrenalyn XL 2021 – 2022 (fino ad esaurimento delle scorte disponibili).