Salernitana in A, promessa mantenuta: Bonazzoli offre la brioche col gelato a tutti

Aveva promesso una brioche per tutti in caso di salvezza della Salernitana. E così è stato. L'attaccante granata Federico Bonazzoli, con una storia pubblicata nel primo pomeriggio su Instagram, dallo stadio Arechi, ha dato appuntamento alle ore 16 davanti al Bar Nettuno, sul lungomare Trieste, dove sono state acquistate le brioche e poi distribuite e degustate nella piazzetta situata davanti a Casamare in Corso Garibaldi. Una folla di tifosi è accorsa sul posto per festeggiare con lui la permanenza in Serie A. L' assalto gioioso degli ultras: "Bonazzoli fa gol".

Ha collaborato Pasquale Tallarino