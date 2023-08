Il Salernitana Club Manhattan 22 maggio apre le porte: "Buon punto per iniziare il campionato"

Al via la stagione 2023/2024 del Salernitana Club Manhattan 22 Maggio. Per la prima partita di campionato contro la Roma i padroni di casa Fabio e Ciro Casella del “San Matteo Pizzeria”, la casa del Club e di tutti i Salernitani della Grande Mela, hanno aperto Le porte Granata.

Buona la prima

“Partita emozionante ed un buon punto per iniziare il campionato” queste le parole del Presidente Ciro Casella. Tanti gli amici di Salerno presenti, cosí come le altre realtá del tifo Salernitano in USA, “Philly Granata” da Philadelphia e “Joseph RAM Ultras” dal New Jersey. Sempre presenti i soci fondatori Raffaele Volpe, manager di San Matteo NYC ed il produttore e regista Vincenzo De Sio. Salerno e New York sempre Granata