Festa in casa Salernitana per il compleanno del capitano Candreva: gli auguri di Valiante

Grande festa oggi in casa granata per il compleanno di Antonio Candreva. Il capitano della Salernitana compie infatti 36 anni. Il primo a formulargli gli auguri, tramite i social, è stato il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante: “E' senz'altro il leader della Salernitana, è il giocatore più dotato dal punto di vista tecnico, sempre motivato e preziosissimo nello scacchiere tattico. E per di più a dispetto dei trentasei anni, che oggi compie, corre in campo come un ragazzino. Ha pienamente soddisfatto finora le aspettative della società e della tifoseria di cui e' uno dei beniamini. E' il nostro capitano! Sempre più su Antonio, complimenti e felice compleanno".